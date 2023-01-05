عبر ريال مدريد بصعوبة الى الدور الـ16 من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه كاسيرينيو من الدرجة الرابعة الثلاثاء بهدف البرازيلي رودريغو.



وتحتم على النادي الملكي الانتظار حتى الدقيقة 69 ولحظة تألق من رودريغو الذي قام بفاصل مهاري وتوغل الى داخل المنطقة بين لاعبين وسدد كرة لولبية في المرمى.



ولعب فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من النجوم أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط لوكا مودريتش والالماني توني كروس.

وكان ريال مدريد استأنف المنافسات بعد التوقف لمونديال قطر بفوزه 2-0 على مضيفه بلد الوليد في الدوري بثنائية بنزيمة ليتساوى نقاطا مع غريمه برشلونة في الصدارة الذي تعادل مع إسبانيول.



من جانبه، أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي استياءه من أرض ملعب مباراة «الملكي» أمام كاسيرينيو، وقال بعد المباراة: «مع عشب مثل هذا لا يمكنك لعب كرة القدم، لقد لعبنا رياضة أخرى وليس كرة القدم، مثل هذه المباريات تكون رائعة للفرق الصغيرة التي تقاتل ضد الفرق الكبيرة من أجل الجماهير، لكن الجماهير تريد رؤية مباراة جيدة»، مضيفا لم نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا، لأن العشب لم يسمح لنا بتدوير الكرة بشكل جيد، ولم نعتد على ذلك، لكننا تكيفنا بشكل جيد للغاية، وفعلنا ما يتعين علينا القيام به، الفريق قاتل منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية وأنا راض عن الأداء العام للفريق.

وأكد المدرب الايطالي أنشيلوتي انه لم يكن قلقا من التعادل في أي وقت، مبينا «جودة فريقنا تتيح لنا القتال والمنافسة في كل المسابقات».



وتأهل إلى الدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، فالنسيا الذي تجاوز لانوسيا 3-0، وإسبانيول بعد تغلبه على سيلتا فيغو 3-1، وفياريال بعد تغلبه على قرطاجة 5-1، وليفانتي الذي انتصر على خيتافي 3-2، وكذلك سبورتينغ خيخون الذي أخرج رايو فايكانو 2-0، فيما تخطى أتلتيكو سبتة نظيره إلتشي 1-0.