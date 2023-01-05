

هادي العنزي



جرت صباح أمس بمجمع برج الحمراء مراسم قرعة دوري العلامات التجارية لكرة القدم في موسمه الثاني، والذي سيقام على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة، خلال الفترة من 7 حتى 16 يناير الجاري، بمشاركة 32 فريقا.



وقد وزعت الفرق المشاركة على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور الـ 16.



وحضر القرعة كل من رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، والرئيس التنفيذي لشركة «هايب ترند» منظمة البطولة عبدالرحمن العلي، وممثل جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) طارق العثمان، وممثل بنك بوبيان ثامر العنزي، والحارس الدولي السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم أحمد الطرابلسي، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وأدار المؤتمر الصحافي الإعلامي المتميز محمد أكبر.



من جانبها، أبدت الشيخة نعيمة الأحمد سعادتها بحضور قرعة دوري العلامات التجارية الثاني، وقالت لـ «الأنباء»: «أسعد دائما بدعم شبابنا الرياضي في مختلف المجالات، وآمل أن تظهر النسخة الثانية للدوري بشكل أفضل عن سابقتها، وأن تستمر المنافسات في الأعوام المقبلة، وإلى مزيد من التقدم والتطور».



من جانبه، رحب عبدالرحمن العلي بالحضور، وجميع الفرق المشاركة في «براندز ليغ 2»، وقال لـ «الأنباء»: «نفخر ونعتز كثيرا بالإعلان عن استمرار منافسات دوري العلامات التجارية في موسمه الثاني، وقد سعينا لإظهار النسخة الثانية بأفضل صورة ممكنة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM)، من شأنها أن تسهم بمزيد من النجاح للبطولة، التي يشارك فيها 32 فريقا من مختلف الشركات والعلامات التجارية العالمية».



وتوقع العلي أن تكون المنافسة مثيرة في الدوري، مضيفا ان العديد من الفرق كشفت عن رغبتها في حصد اللقب، ما يعد بمواجهات قوية في دور المجموعات، ونأمل التوفيق للجميع، مشيدا بدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وحرصها على نجاح «براندز ليغ 2».



إلى ذلك، قال حامد الهزيم في كلمته بالمؤتمر الصحافي، ان رعاية الهيئة العامة للرياضة لدوري العلامات التجارية ينبثق من حرص «الهيئة» على تمكين الشباب لممارسة هواياته الرياضية المختلفة، في بيئة تنافسية مثالية، وكذلك حرص هيئة الرياضة على دعم كل الأنشطة الرياضية ولمختلف المراحل السنية.