أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو حالة من الجدل بسبب صورة «سيلفي» التقطها بالقرب من جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.



والتقط إنفانتينو الصورة بهاتفه المحمول خلال تواجده بالقرب من جثمان بيليه في وسط استاد نادي «سانتوس» البرازيلي، حيث يسجى الجثمان منذ الاثنين لإتاحة الفرصة أمام مشجعي وعشاق بيليه وكرة القدم لإلقاء «النظرة الأخيرة» عليه قبل مواراته الثرى الثلاثاء.



وكان بيليه توفي يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



وخلال زيارته إلى البرازيل للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الأسطورة البرازيلي الراحل، أكد إنفانتينو أنه سيطالب جميع الاتحادات الأهلية الـ 211 الأعضاء بـ «فيفا» بإطلاق اسم بيليه على أحد الملاعب في بلادها بهدف تخليد اسم النجم الراحل، الذي لا يزال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، وتعريفه للأجيال الجديدة.