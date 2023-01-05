وضع نيوكاسل حدا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليا لأرسنال وفرض على مضيفه المتصدر التعادل السلبي 0-0 على ملعب الامارات الثلاثاء، في مباراة مشحونة.



وواصل نيوكاسل عروضه المذهلة هذا الموسم التي مكنته من احتلال المركز الثالث ليفرض نفسه منافسا جديا وشرسا على أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ورفع النادي اللندني رصيده الى 44 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مان سيتي الثاني الذي يحل على تشلسي العاشر اليوم في قمة كبيرة وصعبة على الفريقين في ختام المرحلة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث مع 35 نقطة بالتساوي مع مان يونايتد الرابع الفائز 3-0 عل ضيفه بورنموث.



في مباراة رفعت فيها 9 بطاقات صفراء، كانت المرة الاولى التي يفشل فيها أرسنال في الفوز على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي نيوكاسل سلسلة من 11 انتصارا تواليا له على ملعب الامارات، سبعة منها هذا الموسم.



من جهته، بقي نيوكاسل المعروف بـ «الماكبايس»، صاحب أفضل دفاع في الدوري، من دون خسارة للمباراة الثانية عشرة تواليا.



وقال الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال: «أنا فخور جدا بلاعبي، سيطرنا على المباراة، حاولنا واستمررنا، كنا بحاجة إلى اللمسة في الثلث الأخير، أتيحت لنا الفرص، ولم يتم منحنا ركلتي جزاء، وقد كانت هناك ركلتان فاضحتان».



من جانبه، قال مدرب نيوكاسل إدي هاو بعد المباراة: «أعتقد أنه كان عرضا دفاعيا جيدا للغاية وعقلية رائعة من المجموعة».



إلى ذلك، واصل فريق مان يونايتد نتائجه القوية منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري، الثالث بعد الاستئناف، بتفوقه على بورنموث 3-0.



سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الأول (19)، وضاعف «الشياطين الحمر» النتيجة بواسطة لوك شو (49)، فيما تكفل المتألق راشفورد بتسجيل الهدف الثالث (86)، مواصلا التسجيل في المباراة الثالثة.



وأبدى المدرب الهولندي إريك تن هاغ سعادته بالفوز، وقال: «أنا سعيد بالنتيجة، لم تكن أفضل مباراة لنا، يجب أن نكون صادقين، لم نلعب بذكاء كفريق، لقد أحرزنا أهدافا رائعة، لكن في بعض الأحيان كنا محظوظين جدا، وقام ديفيد بتصديات رائعة، كان بإمكاننا أن نكون أكثر ذكاء كفريق».



وفي مباراة أخرى، ألحق برايتون خسارة مذلة بفريق ايفرتون 4-1 على أرضه، مسجلا ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق ليضع المدرب فرانك لامبارد في موقف حرج.