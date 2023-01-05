بداح العنزي



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن توجيه وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز كتابا إلى البلدية بشأن مشروع الواجهة البحرية بالجهراء بعد أن تبين تعارض المشروع مع خطوط هوائية ذات ضغط فائق.



وقالت بوقماز ان هذه الخطوط بعضها قائم في الموقع والآخر ضمن ممارسة سيتم طرحها وذلك لتغذية مدينة جابر الأحمد السكنية بالتيار الكهربائي عن طريق خطوط هوائية ذات جهد فائق تقع ضمن مساراتها المخصصة والمعتمدة من بلدية الكويت بعرض 100 متر. وأشارت الى أن هذه الخطوط تعتبر حيوية ومهمة وضرورية لتغذية محطات جابر الأحمد السكنية، وكذلك لاستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة حيث تم الايضاح بأن الوزارة ماضية قدما في طرح اعمال الممارسة لاستكمال اعمال هذه الخطوط والتي سيتعذر ترحيلها لوقوعها ضمن المسارات المخصصة والمعتمدة من بلدية الكويت لوجود بعض الابراج القائمة في هذا المسار.



وأضافت أنه تم تقديم مقترح من دار الكويت للاستشارات الفنية بتحويل هذه الخطوط الهوائية موضوع البحث الى كابلات ارضية حيث اوضحنا لهم باجتماع عقد لاحقا أن التكلفة لتحويلها إلى كابلات ارضية ستصبح نحو 25 مليون دينار ولا مانع لدى الوزارة بتزويد وتركيب هذه الكابلات على حساب المستثمر الا انهم افادوا بأنه سيترتب حدوث خلل بالجدوى الاقتصادية ويمكن ان يكون المشروع غير مجد اقتصاديا.