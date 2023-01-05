من شروط التحويل الآلي الإخلال بعقد العمل أو عدم الالتزام بدفع الرواتب

الإجراءات الجديدة ستسهم في تحسين صورة الكويت بملف حقوق الإنسان



بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم تكليف مدير إدارة تفتيش العمل فهد المراد نائبا للمدير العام لقطاع حماية العمالة بالإضافة إلى عمله.



من جهة اخرى، كشف مصدر خاص في «القوى العاملة» أن الهيئة أتاحت تسجيل شكاوى عمالية للعمالة المنزلية وأصحاب الأعمال وأصحاب المكاتب عبر النظام الآلي.



وقال المصدر إن الهيئة أتاحت أيضا تقديم طلب التحويل للعمالة المنزلية، وذلك بعد فتح مجال التحويل من صاحب عمل الى آخر وفق ضوابط وشروط، منها الإخلال بعقد العمل أو عدم الالتزام بدفع الرواتب وأي شكل من أشكال التحرش.



وفي هذا السياق، أثنى المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري على مبادرة الهيئة بإتاحة الشكاوى الإلكترونية التي تهدف إلى تخفيف الازدحام في إدارة تنظيم استقدام العمالة والتسهيل على المواطنين، متوجها بالشكر لنائب المدير العام لحماية العمالة بالتكليف فهد المراد على القرارات التي تخدم المواطنين.



وتمنى الشمري أن تدرج كل خدمات العمالة المنزلية الخاصة بالمكاتب وأصحاب العمل والعمالة من إصدار رخص مزاولة العمل والاستدعاءات الى جانب الكتب والمخاطبات إلكترونيا ما يسهم في تطوير المنظومة كاملة والتقليل من تكدس المراجعين أمام مكاتب المسؤولين في الهيئة.



وذكر الشمري أن هذه الإجراءات تحفظ كل الحقوق لجميع الأطراف وخاصة العمالة المنزلية.



ولفت الى أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحسين صورة الكويت بملف حقوق الإنسان وأمام المنظمات الحقوقية العالمية.