عبدالله الراكان



استقبل وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.محمد الحيص في مكتبه أمس بالوزارة الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات في أول يوم عمل له بعد صدور قرار تكليفه وكيلا للوزارة خلفاً لخلود الشهاب. وأكد الحيص، خلال اللقاء مع مسؤولي الوزارة، ضرورة تطبيق القانون على الجميع والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية المعمول بها في مؤسسات الدولة، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، والاستماع إلى شكاوى الموظفين والمواطنين والمقيمين والعمل على حلها بالسرعة الممكنة وتذليل الصعاب والمعوقات أمامهم.



وشدد على ضرورة الالتزام ببرامج خطة التنمية وتنفيذ المشاريع التي تقع تحت مظلة الوزارة وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.