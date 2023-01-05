ليوفق الله الجميع لخدمة الوطن ورفعة شأنه ويسدد خطى أبنائه في تحقيق المزيد من الإنجازات



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأميركية، مشيدا سموه بجهود فريق هذا المشروع الوطني الذي هو مبعث للفخر والاعتزاز والذي تترأسه القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء د.هالة خالد الجسار ويضم أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات مختلف التخصصات العلمية في جامعة الكويت، وبدور الجهات المساهمة في هذا المشروع الرائد، لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز الذي من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها وبما يعود بالنفع والاستفادة من هذا المجال الحيوي على الوطن العزيز، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه ويسدد خطى أبنائه الكرام في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والحضارية المنشودة التي تسمو بمكانته في العلياء وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.