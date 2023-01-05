تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، من أخيه رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حسن شيخ محمود، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع الراهنة في الصومال الشقيق.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير التخطـيــط بجمهوريـــة الصومال الفيدرالية محمود شيخ فارح بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، في ديوان عام الوزارة، عبدالله دشتي بمناسبــة تعيينـه فــي منصب منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والتي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن، حيث قدم خلال اللقاء استعراضا لآخر التطورات ومجريات العمل في هذا الإطار.



من جانبه، أكد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية لحل الأزمة في أوكرانيا والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الأوكراني.



وأعرب عن تهانيه لعبدالله دشتي بمناسبة اختياره لتولي هذا المنصب المهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمقرر أن يباشر العمل فيه الاثنين المقبل، معربا عن تمنياته للمنسق الأممي بالتوفيق والنجاح في تنفيذ مهام عمله، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها تلك المنطقة.



من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي الشقيقة محمود علي يوسف، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.



كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.