ترسيخ مكانة الوطن على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليمياً ودولياً



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى فريق عمل المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي «كويت سات 1» إلى الفضاء من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأميركية، أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الكبير الذي توج بدخول الكويت إلى مجال الفضاء.



وأشاد سموه بهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق فكرا وتصنيعا بعقول وأياد كويتية جسدت خلالها الطموح الوطني ورسخت مكانة وطننا العزيز على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا، مؤكدا سموه الدعم لكل الجهود المخلصة التي تهدف إلى رفع شأن بلدنا الحبيب وتقدمه، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أبناء الوطن الأوفياء التقدم والتميز في جميع المجالات تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.