سالم العلي: نعتز بتميز «الأنباء» وما حققته في مسيرتها المشرقة من إنجازات ومواقف وطنية مخلصة

ناصر المحمد: «الأنباء» دوماً منبر حر تطرح من خلاله الرؤى والأفكار الوطنية الصادقة

مبارك الفيصل: نشيد بمساهمة «الأنباء» في إثراء الحركة الفكرية والتنويرية بوطننا الحبيب

إبراهيم الدعيج: مسيرة إعلامية مشرفة في خدمة الكويت وقضاياها بطرح متوازن ورؤى صائبة

المباركون في الذكرى الـ 47 لصدورها عبروا عن اعتزازهم بدورها الوطني ورسالتها الإعلامية

يوسف غانم

عبّر محبو «الأنباء» وقراؤها عن اعتزازهم بالدور الكبير الذي قامت به «الأنباء» منذ تأسيسها قبل 47 عاما وبما قدمته وتقدمه خلال مسيرتها الإعلامية الحافلة بالعطاء، والتي وضع أسسها المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف خالد المرزوق، وسار عليها القائمون على الجريدة والعاملون فيها، واضعين مصلحة الكويت وأبنائها فوق اي اعتبار.



كما أشاد المهنئون بما تتمتع به «الأنباء» من مهنية وحيادية في طرح القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين بكل شفافية وبعيدا عن الإثارة او الإساءة، ومتابعة كل ما يهم القارئ محليا وإقليميا وعربيا ودوليا في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والأدبية والسياسية والرياضية بأسلوب مهني، إضافة الى نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة لتشكل مرجعا لدى القراء والمهتمين.



بداية، وتقديرا من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، لدور «الأنباء» الإعلامي المميز، فقد بعث سموه ببرقية تهنئة وجهها إلى رئاسة التحرير هذا نصها:



السيد الفاضل/ يوسف خالد يوســــف المـــرزوق المحتــرم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لنا أن نبعث إليكم والإخوة العاملين بجريدة «الأنباء» بأسمى التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لصدور عددها الأول، معربين لكم عن تقديرنا للدور الإعلامي المميز لصحيفتكم في تنمية المجتمع الكويتي وترسيخ وحدته والسعي نحو تطوره ثقافيا وفكريا وسياسيا.



وإذ نجدد التهاني بهذه المناسبة، فإننا نتمنى لجريدتكم مزيدا من الازدهار والارتقاء، داعين الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



مع أطيب التمنيات،،،



مسيرة مشرقة



كذلك، تقدم رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47، معبرا سموه عن اعتزازه بما حققته «الأنباء» في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف وطنية، وذلك برسالة قال فيها سموه:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



بمناسبة ذكرى صدور جريدتكم الغراء، يسرنا ان نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.



واننا اذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف وطنية مخلصة، كما حرصت على ادائها المميز في الدور الوطني، فإننا نشيد بهذا الصرح الاعلامي المبدع، متمنين ان تواصل جريدتكم الغراء دورها الريادي في الجو الديموقراطي الذي تنعم به صحافتنا الحرة، وان تكون على الدوام نبراسا للرأي الحر.



وكل عام وانتم بخير.



منبر حر



كما هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد «الأنباء» في عيدها الـ 47، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار وان تتواصل عطاءاتها الصادقة لخدمة بلدنا العزيز، وذلك برسالة وجهها الى رئاسة التحرير قال سموه فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



تحية طيبة وبعد،



يسرنا أن نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لصدور العدد الاول من جريدة «الأنباء».



كما يسعدنا بهذه المناسبة الطيبة ان نثمن الدور البارز الذي تقوم به جريدتكم الموقرة من اجل دعم مسيرة العمل الصحافي بوطننا الحبيب، ونشر الوعي الفكري والثقافي بين ابنائه الكرام، منتهزين الفرصة لنشيد بتاريخ الجريدة المشرف، الذي كانت خلاله دوما منبرا حرا تطرح من خلاله الرؤى والافكار الوطنية الصادقة، التي تكرس لإرساء مفاهيم الحرية والديموقراطية، والتأكيد على معاني الانتماء والولاء، آملين لكم مزيدا من التقدم والنجاح وان تتواصل عطاءاتكم الصادقة لخدمة وطننا العزيز.



خالص تحياتنا وتقديرنا، متمنين لكم وللإخوة في الجريدة دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



مع اطيب التمنيات.



إثراء الحركة الفكرية



كما هنأ رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود أسرة «الأنباء» في عيدهـا الـ47 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ يوسف خالد يوسف المرزوق الموقر رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسرنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لصدور العدد الأول من صحيفة «الأنباء» الموقرة، أن نسجل لكم ولجميع الاخوة العاملين جزيل التهاني ووافر التبريكات، مشيدين بمساهمتها في إثراء الحركة الفكرية والتنويرية بوطننا الحبيب.



وإذ يطيب لنا بهذه المناسبة السعيدة أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا لصحيفتكم الغراء، فإننا نتمنى لها مواصلة مسيرتها الصحافية والثقافية مقرونة بالمزيد من التوفيق والسداد، داعين العلي القدير أن يعيننا جميعا على خدمة كويتنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد.



مع أطيب التمنيات.



صرح مرموق



من جانبه أيضا، شارك الشيخ د.ابراهيم الدعيج اسرة «الأنباء» فرحة الذكرى الـ 47 على تأسيسها بكتاب تهنئة وجهه إلى رئاسة التحرير جاء فيه:



الأخ العزيز يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



يسعدنا وبمناسبة مرور 47 عاما على صدور اول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء، ان نتقدم لكم ولأسرة التحرير بأصدق آيات التهاني مقرونة بأخلص الأمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح لكم ولكل الصروح الاعلامية الوطنية المرموقة على كل الصعد، متمنين لجريدة «الأنباء» مواصلة مسيرتها الاعلامية المشرفة في خدمة الكويت وقضاياها عبر الطرح المتوازن والرؤى الصائبة، وان يتواصل عطاؤها المهني المتميز ومواكبتها الفاعلة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية كمنارة اعلامية فاعلة.



سائلين المولى سبحانه ان يسدد خطانا جميعا لخدمة بلادنا الحبيبة، واعلاء شأنها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.



مع أطيب الأمنيات.



قادة الفكر



بدوره بارك المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ47 بكتاب تهنئة وجهه إلى رئاسة التحرير قال فيه:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المتحرم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني أن أتقدم إليكم وأسرة التحرير وكافة العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى صدور جريدة «الأنباء» الغراء بصفة يومية.



وإذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الكبير الذي تقومون به في دعم الرسالة الإعلامية، وإذ نهنئ جريدة «الأنباء» على ذلك العدد الكبير من الكتاب الذين حرروا فيها، من قادة الفكر والقلم، ومن رجال السياسة والأدب، من يمنحون هيبة للكلمة ويستخدمون وقارا في التعبير، فلم تكن مجرد جريدة وإنما مدرسة ضمت العديد من الأساتذة وأخرجت للصحافة العديد من أصحاب الأقلام المعروفين، سائلين الله العلي القدير أن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح الدائم وأن يوفقنا وإياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل قائدنا الحكيم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله.



وكل عام وأنتم بخير.



تعاون متميز



كما تقدم رئيس مجلس إدارة «الكويتية» الكابتن علي الدخان بالتهنئة والمباركة لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:



الأخ الفاضل الأستاذ/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي ان اتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» الغراء، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية المشرفة التي انتهجتموها بكل حيادية والتي اثبتت مكانتها المرموقة بين الصحف الكويتية والعربية والعالمية، مشيدين بالتعاون المتميز بيننا والدور الفعال الذي تقدمونه للقراء.



ويسرنا في هذه المناسبة أن نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لجهودكم الملموسة في دعم انشطة الشركة وأخبارها، متمنين لكم المزيد من الازدهار والتقدم.



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.



تقدم وازدهار



من جانبه، بارك رئيس تحرير جريدة «النهار» الزميل د.عماد جواد بوخمسين لأسرة «الأنباء» في الذكرى السابعة والأربعين لصدور عددها الأول بكتاب تهنئة قال فيه:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة العيد السابع والأربعين لصدور اول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء، متمنيا لكم ولجميع الزملاء الأعزاء مزيدا من التقدم والازدهار.



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



مهنية عالية



وتقديرا منه للتعاون بين «الأنباء» والسفارة ولجهود العاملين في الجريدة، تقدم سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت السفير د.صالح بن عامر الخروصي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها، مشيدا بالتغطية المميزة للمناسبات الوطنية والثقافية لسلطنة عمان وذلك برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ العزيز/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني أن أتقدم الى شخصكم الكريم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار صرحكم الإعلامي الشامخ، والذي نال مكانته الرفيعة بين الصحافة المحلية والإقليمية والدولية من خلال توجيهاتكم الحصيفة في التزام سياسة متزنة مشهود لها بالشفافية والصدق والحياد طالما رافقه إخلاص واضح من أسرة العاملين لديكم في العمل بمهنية عالية وعطاء متجدد.



ونحن إذ نشارككم فرحتكم هذه لابد لنا من كلمة شكر وتقدير نقدمها لكم تعبيرا منا عن اعتزازنا بالجهود المثمرة التي تقوم بها صحيفتكم الغراء لإبراز الوجه الحضاري المشرق لبلدكم الثاني (عمان) في شتى الميادين، كما يهمنا الاشادة بتعاونكم ومتابعتكم الحثيثة معنا والتي تجلت واضحة من خلال اهتمامكم الملحوظ في التوجيه بتغطية جميع المناسبات الوطنية والثقافية لسلطنة عمان لاسيما احتفالات العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد التي نعتبرها مناسبة مهمة ومميزة جدا، حيث تم التركيز وباحتراف على الانجازات الكبيرة التي تمت بفضل الله تعالى خلال سنوات النهضة المباركة، وهو ما سيبقى محل تقديرنا العميق على الدوام.



ولكم منا أصدق الأمنيات بمزيد من التألق والنجاح،



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.



دعم متواصل



كذلك، تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء والاسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها: الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



يطيب لي شخصيا، ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية، ان اتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين في جريدتنا الغراء «الأنباء» بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السنويـة الـ 47 لانطلاقتها المجيدة.



ولا يسعني في هذا المقام الا ان اشيد بدعم جريدة «الأنباء» الدائم والمتواصل لكل من قضية الشهداء والاسرى والمفقودين بشكل عام وانشطة الجمعية وفعالياتها بشكل خاص.



وختاما، اسأل الله تعالى ان يديم عليكم النجاحات المتواصلة والانجازات الملموسة في خدمة الاعلام الكويتي المقروء والوطن بشكل عام.



ودمتم سالمين.



تقدم ورقي



كما بارك الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) علي بن سبت لأسرة «الأنبـاء» في عيدهــا الـ 47 بكتاب تهنئة قال فيه:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي ان ارفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفاء جريدتكم الغراء بمرور 47 عاما من العطاء الاعلامي المتميز، متمنيا لكم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في مسيرتكم الاعلامية لتحقيق اهدافكم المرجوة.



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



واجهة مشرفة



كذلك، تقدم قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي مشعل الشمالي بالتهنئة لرئاسة التحرير ولجميع العاملين في «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ العزيز يوسف خالد المرزوق المحترم. رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية ملؤها التقدير والاحترام.



يسرني وجريدة «الأنباء» تحتفل بعامها الـ 47 منذ اصدارها الاول، ودخولها عاما جديدا من العمل والعطاء، ان اتقدم لشخصكم الكريم ولاسرة تحرير الصحيفة الغراء بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأخلص الامنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح.



«الأنباء» تبقى واجهة مشرفة للصحافة الكويتية، تمضي بخطى ثابتة نحو اعلام واع مسؤول، يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، ويشهد لها الجميع بالمهنية والموضوعية والطرح المتزن. فلكم مني اطيب الاماني واسمى التهاني، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية ولجريدة «الأنباء» ولأسرة تحريرها والعاملين فيها كل تقدم وازدهار ونجاح.



ودمتم.



نشر الوعي



كما هنأ نائب اول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة عيسى حسين اليوسفي واولاده للتجارة العامة والمقاولات، عادل عيسى اليوسفي، اسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



نبعث إليكم بأصدق آيات التهاني واسمى التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جريدة «الأنباء»، متمنين لكم ولاسرة الجريدة التوفيق والسداد في مسيرتكم الاعلامية، ويسعدنا ايضا ان نعرب لكم عن خالص تقديرنا لجهودكم المشهودة في تعزيز العمل الصحافي ونشر الوعي بين ابناء المجتمع، متمنين للجريدة المزيد من النجاح ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والازدهار.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.