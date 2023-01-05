عبدالكريم العبدالله



قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.أحمد الهيفي إن الوزارة انتهت من صرف بدل رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين الكويتيين، حيث تم إيداع مبالغ هذا البدل في حسابات الموظفين، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الصرف في ضوء الشروط القانونية المنصوص عليها في مرسوم نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بذلك، وعرض مشاريع قرارات الصرف للموظفين المستوفين للشروط على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية لاعتمادها والموافقة عليها، ومن ثم إصدار قرارات الصرف وإحالتها إلى الجهات المختصة للصرف.



وأضاف د.الهيفي أن الوزارة انتهت أيضا من تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة بشروط شغل هذه الوظائف، وقد بادرت الوزارة إلى تسكين هذه الوظائف وإصدار القرارات الخاصة بها فور موافقة مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية على مشاريع هذه القرارات التي تم إعدادها بعد إجراء المفاضلات القانونية المنصوص عليها في قرارات مجلس الخدمة المدنية



من جانب آخر، اعتمدت وزارة الصحة صرف الدفعة الأولى من البدل النقدي لـ«الإجازات»، وتم رفع كشوف الدفعة الأولى إلى البنك المركزي تمهيدا لإيداعها في حسابات الموظفين في أقرب وقت.



وذكرت مصادر صحية لـ «الأنباء» انه جار التدقيق على كشوف بقية القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الصحية تمهيدا لصرفها تباعا بعد الانتهاء من التدقيق عليها من قبل مراقبة شؤون الموظفين التابعة لديوان الخدمة المدنية خلال الأسابيع المقبلة.