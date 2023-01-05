تربعت جينيسيس G80 الكهربائية بالكامل 2023 على قمة القائمة التي أصدرها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، لـ «أفضل اختيار للسلامة +» في عالم السيارات، لتنضم جينيسيس G80 الكهربائية إلى نظيرتها من الطرازات الحائزة على الجائزة نفسها في نسخة عام 2022 والتي تشمل GV60 وGV70 وGV80 وG70 (المركبات التي تم تصنيعها بعد يونيو 2021)، وتسجل العلامة الكورية بهذا الإنجاز، حضورها للسنة الرابعة على التوالي، ضمن قمة ترتيب السيارات الرائدة، والتي تم اختبارها ضمن أعلى معايير السلامة.



وبهذه المناسبة، قالت كلوديا ماركيز مديرة العمليات في شركة جينيسيس موتور أميركا الشمالية: تواصل جينيسيس نهجها الرائد في تصميم السيارات الآمنة، والتي تعتبر أولوية قصوى في كل خطوة نقوم بها في مراحل تصنيع السيارات. يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة، الأمر الذي يجسد مدى نجاح استراتيجيتنا في تحقيق معايير رائدة لسلامة عملائنا.



وتنفرد جميع طرازات جينيسيس بمجموعة شاملة ورائدة من أحدث تقنيات السلامة، بما في ذلك خاصية تجنب التصادم الأمامي السائق عند اكتشاف وجود أحد المشاة أو راكب دراجة أو سيارة، ومساعد الحفاظ على مسار السير، وخاصية تحذير الاصطدام في النقطة العمياء والمزيد. تقدم كل سيارة في مجموعة جينيسيس مجموعة قياسية من ميزات السلامة المتقدمة التي تساعد على تجنب الاصطدام، وتوفر حماية متقدمة للركاب عند الحوادث. مكنت أنظمة الأمان المتقدمة في جينيسيس G80 الكهربائية من الفوز بجائزة «أفضل اختيار للسلامة +» في عالم السيارات.



ومن جانبه، قال بريان لاتوف، كبير مسؤولي السلامة في جينيسيس: يسعدنا الفوز بجائز «أفضل اختيار للسلامة +» في عالم السيارات، تقديرا لمعايير عالية ودقيقة في السلامة لطراز G80 الكهربائية وعبر تشكيلة واسعة لأسطول سياراتنا.



وتم تجهيز سيارات جينيسيس بأحدث تقنيات السلامة وخصائص رائدة لمساعدة السائق، بما في ذلك:



٭ ثماني وسائد هوائية قياسية أو أكثر، وقد تم تزويد كل الطرازات التي تم طرحها اعتبارا من عام 2021، بوسائد هوائية أمامية في السوق، ما يساعد على حماية ركاب المقصورة الأمامية في حالة التصادم.



٭ المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، ما يساعد في التخفيف من مخاطر الاصطدام مع المركبات الأمامية والمشاة وراكبي الدراجات.



٭ المساعدة في تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ما يساعد على تقليل فرصة الاصطدام المحتمل بالسيارة التي يتم اكتشافها في النقطة العمياء.



٭ هيكل مبتكر مصمم بطريقة تركز على السلامة، لحماية مقصورة الركاب، وتعزيز مناطق قوة السيارة، باستخدام فولاذ متطور عالي القوة وذات مواصفات معينة في الصلابة والسلامة.