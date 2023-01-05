سياسة الباب المفتوح لا غنى عنها في «بوبيان».. لضمان التواصل المستمر مع موظفينا

عادل الحماد: 84% نسبة رضا الموظفين والبنك بين أفضل 10% من المؤسسات في العالم



أعلن بنك بوبيان نتائج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية الذي أجراه لجميع موظفيه للتعرف على آرائهم وللمساعدة على فهم نقاط قوة البنك وتسليط الضوء على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير فيه، حيث جاءت النتائج إيجابية للغاية.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن الاستبيان شهد مشاركة 86% من موظفي البنك، وأفصح الاستبيان عن نسبة 84% لرضا الموظفين وهي نتيجة رائعة تضع بنك بوبيان بين أفضل 10% من المؤسسات عالميا من بين التي خضعت لهذا الاستبيان.



سياسة الباب المفتوح



وتعليقا على الاستبيان، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «إن تحقيق هذه النتيجة الرائعة في الاستبيان ومشاركة موظفينا الكبيرة فيه يعني الكثير لنا، فهو دليل على أننا مستمرون على الطريق الصحيح في تبني بيئة عمل تحتوي الموظفين وتساعدهم على الإبداع والابتكار في البنك وذلك حرصا على تبني سياسة الباب المفتوح لبقاء الموظفين على تواصل دائم مع مسئوليهم دون أي حواجز بما يساعد على نقل الخبرات وسهولة طرح وتنفيذ الأفكار المبتكرة، ويعزز ثقة الموظفين في إمكاناتهم وشعورهم بالتقدير في المكان الذي ينتمون إليه».



وأضاف الماجد: «إن هذا الاستبيان العالمي يتم إجراؤه بانتظام في كبرى الشركات على مستوى العالم للتعرف على نقاط قوتها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير لديها، مؤكدا أنه من الجيد لنا أن نتعرف على موقع البنك مقارنة بهذه الشركات العالمية، وقد نجح البنك في آخر ثلاث مرات أجرى فيها الاستبيان في أن يحرز نتائج ممتازة وأن يعزز مركزه بين مصاف كبرى الشركات العالمية وفقا للنتائج التي أفصح عنها الاستبيان».



نتائج رائعة



من جانبه، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: «لقد كانت نتائج الاستبيان لهذا العام رائعة وأفضل مما حققناه في الأعوام الماضية.

كما أننا في بوبيان نعتز بنتائج الاستبيان الحالي بشكل خاص حيث يأتي إثر جائحة عالمية أثرت على طريقة عملنا لفترة طويلة، مؤكدا ان هذه النتائج تعكس بصورة أو بأخرى نجاح البنك في إدارة هذه الأزمة، كما تعبر نتائج الاستبيان ضمنيا عن رضا الموظفين عن أداء إدارة البنك خلال هذه الأزمة».



وتعليقا على المشاركة المميزة للموظفين هذا العام، أوضح الحماد بالقول: «على الرغم من التأثيرات السلبية بصورة عامة على الأعمال على مدار العامين الماضيين، إلا اننا فخورون بتمكننا من الحفاظ على ثقافتنا المميزة التي مكنت البنك من مواصلة نموه سنويا طوال هذه الفترة والاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة المصممة خصوصا لتلبية احتياجات عملائنا.

كما أننا نواصل تعزيز ثقافة العمل التي تدعم ابتكار الموظفين وتشجعهم على أخذ زمام المبادرة من خلال القنوات المناسبة».



وأضاف: «إن نتائج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية لهذا العام تشجعنا على مواصلة العمل وفقا لاستراتيجيتنا، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من التوجهات والنقاط التي أظهر الاستبيان أنها تحتاج إلى تطوير والتي سوف تساعدنا على تطوير استراتيجيتنا حيث نطمح إلى أن يمتلك بوبيان بيئة عمل رائعة دائما».



استبيان محايد



يذكر أن استبيان مؤشر الصحة المؤسسية يتم إجراؤه وإدارته بصورة محايدة من قبل شركة ماكينزي، إحدى كبرى شركات استشارات الأعمال في العالم، ويتم فيه إرسال مجموعة من الأسئلة إلى الموظفين لاستطلاع آرائهم حول العديد من الجوانب التنظيمية والإدارية في البنك.



بالإضافة إلى استطلاع آرائهم الشخصية حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ومن ثم يتم حصر جميع إجابات الاستبيان وتحليلها دون إمكانية تعقب الإجابات بشكل شخصي، ومقارنة النتائج بقاعدة بيانات عالمية ضخمة لاستبيانات مماثلة لما يزيد على 2500 شركة عالمية كبيرة موزعة على أكثر من 100 دولة حول العالم.