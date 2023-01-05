يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي التضامن في التعاقد مع المدافعين أحمد سمير وراضي جمال لتدعيم صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وسبق لسمير أن لعب لخيطان لسنوات طويلة قبل انتقاله إلى العربي في الصيف الماضي ولم يشارك معه في أي مباراة رسمية، فيما يعد جمال من مخرجات نادي الكويت ومثل المنتخب الأولمبي سابقا، ولكنه لم يشارك بانتظام في المواسم الماضية.



ويخوض «العنيد» مباراة تجريبية اليوم أمام العربي عند الساعة الـ 5 مساء على ستاد نادي التضامن، فيما سيلتقي خيطان يوم 19 الجاري على ستاد ناصر العصيمي، وذلك في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس الأمير، حيث سيواجه الكويت يوم 24 من الشهر ذاته.



ويبحث الجهاز الفني عن مواجهة تجريبية ثالثة تسبق مواجهة خيطان من أجل إعداد «العنيد» بأفضل شكل ممكن، لاسيما مع الصفقات الجديدة والتي سيكون أحدها مهاجما أجنبيا بعد رحيل المالي أبوبكر ديارا لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.