ألقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بثقله خلف كيفن مكارثي مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب، بعدما أفشل انصاره من اليمين المتشدد ثلاث جولات من الانتخاب أظهرت عمق الانقسامات في الحزب الجمهوري، ودعا ترامب الجمهوريين لدعم مكارثي.



وكتب الرئيس السابق على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشيال) في دعم علني نادر من جانبه «حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن». وأضاف «لا تحولوا نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة»، في اشارة الى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.



وكانت تكفي عضو الكونغرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه.



لكن للمرة الأولى منذ قرن فشل الجمهوريون في انتخاب مكارثي لرئاسة مجلس النواب في جولات الاقتراع الثلاث التي نقلتها شبكات تلفزيونية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.



وبدلا من الاحتفال بسيطرته الجديدة على المجلس، واجه الحزب معركة لانتخاب رئيس للمجلس بينت عمق الانقسامات الداخلية.



وكانت إحدى العثرات أمام فوز مكارثي هي اعتقاد البعض في الجناح اليميني المتشدد للحزب بأنه لا يكن بالولاء بدرجة كافية لترامب الذي سيخوض سباق البيت الأبيض مجددا بعد هزيمته أمام بايدن في 2020.



وكان الجمهوري البالغ 57 عاما بحاجة لـ 218 صوتا في مجلس النواب الذي قلب الغالبية لصالحه (222 ـ 212) في انتخابات منتصف الولاية العام الماضي، غير أنه فشل في إقناع متمردي الحزب ومن بينهم شخصيات بارزة حليفة لترامب، وصدم بتصويت 19 من نواب حزبه رفضا له في الجولتين الأوليين، وارتفاع عددهم إلى 20 في الجولة الثالثة.



ومكارثي، الذي تحدى استدعاء لجنة بالمجلس تحقق في أحداث الكابيتول في 2021، وعد المتشددين بإجراء تحقيقات تطول بايدن وعائلته وإدارته، إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لكنه كان بذلك يغامر بنأي المعتدلين عنه.



مع ذلك، ظهرت هناك مؤشرات تدعو الجمهوريين للتفاؤل، فقد التأم مجلس الشيوخ في دورته الجديدة الثلاثاء، وحقق ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية رقما قياسيا بوصفه زعيم المجلس لأطول مدة.



وكتب ترامب على موقع «تروث سوشال» بعد إرجاء جلسة مجلس النواب الثلاثاء «هناك الكثير من الاضطرابات بلا داع في الحزب الجمهوري»، محملا ماكونيل بشكل خاص مسؤولية الانقسامات ومن دون ذكر مكارثي أو الفوضى في مجلس النواب.