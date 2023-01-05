

بلغت حلقات مشروع جنان القرآن التابعة لجمعية المنابر القرآنية 23 حلقة يدرس بها أكثر من 300 طالبة من مختلف الأعمار للفتيات داخل الكويت.



وكشف رئيس مجلس الإدارة د.محمد الشطي جملة من الاهداف الشرعية والقرآنية التي لأجلها انطلق هذا المشروع القرآني المبارك لشريحة النساء. وقال: لله الحمد «جنان القرآن» مشروع قرآني نسائي يعنى بالقرآن الكريم حفظا وفهما عن طريق برنامج زمني مكثف يعتمد على الحفظ المتقن والمراجعة والتعاهد، وربط المحفوظ بتفسير المعاني وذلك بهدف:



- ربط الطالبات بمختلف شرائحهن بالقرآن الكريم حفظا وفهما.



- التوسع في تكوين وتأسيس الحلقات النسائية القرآنية المتخصصة لنشر علوم القرآن بين النساء الكويتيات.



- بالإضافة الى التدرج الزمني والعلمي في الحفظ المتقن للقرآن الكريم مع المراجعة والتثبيت.



- وحفظ القرآن الكريم عن طريق ربط السور والآيات بالمعاني والتفسير.



وبين د.الشطي أن الجمعية حرصت على الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة بتأسيس عدد كبير من الحلقات التي تشارك فيه الراغبات (اونلاين) تسهيلا عليهن وتوفيرا للأوقات التي قد تذهب في التنقلات او لمن لم تتمكن من الانتقال الى مكان الحلقة.



ودعا د.الشطي الفتيات الراغبات في حفظ القرآن والاستفادة من الخدمات القرآنية التي تقدمها الجمعية بالمسارعة في التسجيل مع فريق العمل النسائي المتخصص من الأخوات الحافظات والمشرفات المؤهلات لتحصيل أكبر فائدة من علوم القرآن التي توفرها الجمعية على مدار العام.