وضع محافظ الضالع اليمنية اللواء علي مقبل صالح حجر أساس مشروع بناء وتجهيز «مركز أيوب الصحي» الذي يستفيد منه نحو 30 ألف شخص بتمويل فاعلي خير كويتيين.



وقال المحافظ مقبل، في تصريح صحافي خلال وضع حجر أساس المشروع، إن محافظة الضالع في أمسّ الحاجة إلى تعزيز الخدمات والمرافق الصحية نظرا للاحتياج في جميع مديرياتها.



وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي بالمحافظة لمصلحة أكثر من 30 ألف نسمة من أبناء مديرية الضالع.



وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الرحمة العالمية والمتبرعين الكويتيين الذي أسهموا بدعم سخي في تمويل هذا المشروع الإنساني المؤثر في حياة الناس.