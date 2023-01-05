أفرجت السلطات الإيرانية عن الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي بكفالة بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الاحتجاز على خلفية الاحتجاجات في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية.



واعتقلت ترانه عليدوستي مساء السبت الماضي بتهمة «نشر معلومات كاذبة ودعم دوائر معادية للثورة»، وفقا لوكالة أنباء «تسنيم» الموالية للحكومة.



وغالبا ما تصل هذه التهمة إلى السجن لمدد طويلة.



وتم القبض على عليدوستي في منتصف ديسمبر الماضي على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق في البلاد، وتم اتهامها بعدم تقديم توثيق لمنشوراتها الاستفزازية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتم تداول صورة جماعية لفنانين إيرانيين مع عليدوستي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إخلاء سبيلها.



ودعا مؤخرا ما يربو على 600 فنان ومخرج سينمائي إلى الإفراج عن عليدوستي في خطاب مفتوح.



وأدان مهرجان «كان» السينمائي أيضا احتجازها ودعا إلى الإفراج الفوري عنها.