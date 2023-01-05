علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن إيرادات الكويت من رسوم مغادرة المطار وعبور الأجواء الكويتية على الطائرات ارتفعت بنسبة 50% بما قيمته 2.7 مليون دينار، لتبلغ 8.2 ملايين دينار بنهاية 2021 /2022 مقارنة بـ 5.48 ملايين دينار في العام المالي السابق.



وتفصيليا، بلغت الإيرادات من رسوم مغادرة المطار نحو 3.62 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي ارتفاعا من 2.08 مليون دينار خلال العام 2020/2021، بينما شكلت إيرادات العام الماضي 33% فقط من الإيرادات المقدر تحصيلها عن العام كاملا عند 11 مليون دينار بتراجع 7.37 ملايين دينار.



وسجلت الإيرادات من رسوم عبور الأجواء الكويتية على الطائرات 4.59 ملايين دينار خلال العام المالي المنصرم، مقارنة بـ 3.4 ملايين عن 2020/2021، بينما بلغت نسبة الإيرادات المحصلة لهذا الجانب نحو 63.5% من إجمالي الإيرادات المقدرة بـ 7.23 ملايين دينار.