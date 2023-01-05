استقبل الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد.



وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الجانبين بحثا العلاقات المتميزة التي تجمع سورية والإمارات، والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



وذكرت «سانا» أن الأسد أكد على «تاريخية» العلاقات بين سورية والإمارات، معتبرا أن من الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصب في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيرا إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.



من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الوزير نقل خلال اللقاء تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما للجمهورية العربية السورية الشقيقة وشعبها مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار.



وأكد الوزير عبدالله بن زايد التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد أمن واستقرار ووحدة سورية الشقيقة ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.