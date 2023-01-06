هادي العنزي



تقام مساء غد السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، على صالة نادي الكويت، حيث يلتقي في الـ 4:00 عصرا فريق نادي فتيات العيون صاحب المركز الأخير من دون نقاط، مع التضامن ثاني الترتيب بـ 15 نقطة، ويتبعها في الـ 6:00 مساء مواجهة متكافئة بين «الفتاة» حامل اللقب ومتصدر الترتيب بـ 18 نقطة، مع الكويت الثالث بـ 9 نقاط.



وتسعى سيدات التضامن لتكرار الفوز العريض على فتيات العيون (7-1)، اللاتي حققنه في الجولة الثالثة، ولا تبدو هناك من فرصة لفريق نادي العيون بتحقيق مفاجأة في مباراة الغد.



على الجهة الأخرى، يأمل المدرب الوطني محمد الكندري تأمين صدارته للدوري في الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي، فيما تعول سيدات الأبيض على الثأر من الخسارة في الجولة الثالثة (1-4)، ورفع جاهزية الفريق الفنية والبدنية قبل مواجهة الدور نصف النهائي للبطولة 28 يناير الجاري، والتي تجمع الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث.