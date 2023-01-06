

يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي برقان تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة التوقف الحالي، بسبب مشاركة «الأزرق» في «خليجي 25» بالعراق، استعدادا لاستكمال النصف الثاني من الموسم الحالي.



وتدرس إدارة «الذهبي» إقامة معسكر داخلي في أحد الفنادق لزيادة الجرعات التدريبية وإيصال اللاعبين للمستوى الفني المطلوب.



وتخلى برقان عن 14 لاعبا محليا دفعة واحدة في الانتقالات الشتوية الحالية الممتدة حتى آخر الشهر الجاري، ودخلت مجموعة بديلة عنهم للتدريبات اليومية وذلك لضمان رفع جودة الفريق.



ووضعت إدارة «الذهبي» لاعب الجهراء عثمان الشمري تحت الأنظار للتوقيع معه وضمه إلى صفوف برقان المطالب بتحسين نتائجه في النصف الثاني من الموسم الحالي.



وعلى صعيد المحترفين الأجانب، يبدو المدافع البرازيلي ويسلي سانتوس ولاعب الوسط النيجيري إيتو دافيد الأقرب لمغادرة برقان في الشهر الجاري، على أن تتم الاستعاضة عنهما بلاعبين أفضل حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد العزب.