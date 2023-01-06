

أصرّ مهاجم إنتر ميلان، البوسني إيدين دجيكو، على أنه لا يزال قادرا على صناعة الفارق، بعدما قاد فريقه لفوز صعب على حساب المتصدر نابولي (1-0) ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وقال دجيكو خلال تصريحاته مع شبكة «DAZN»: «استبدلت لأنني كنت متعبا وعانيت من تقلص عضلي، ولم تكن أرضية الملعب بحالة جيدة، لكنني سعيد بالفوز».



وعن تسجيله لـ 20 هدفا مع «النيراتزوري» بعد عامه الـ35، قال دجيكو: «السر هو العمل الجاد، لأنك لا تصل إلى أي مكان دون العمل الجاد، أعلم أنني أبلغ من العمر 36 عاما، لكنني أريد اللعب على أعلى مستوى وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك بالعمل الجاد».

وأحرز دجيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، ليتلقى نابولي أول هزيمة له هذا الموسم في «الكالتشيو».



ورفع إنتر ميلان، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نابولي عند 41 نقطة في صدارة الترتيب.



وحقق يوفنتوس فوزه السابع تواليا بفوزه الصعب على مضيفه كريمونيزي بهدف سجله مهاجمه الپولندي اركاديوش ميليك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.



وعزز يوفنتوس رصيده في المركز الثالث الى 34 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ميلان الثاني. وقلب أتالانتا تخلفه أمام مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين الى تعادل 2-2 في الرمق الاخير.

وسقط لاتسيو أمام مضيفه ليتشي 1-2. وحقق روما فوزا صعبا على بولونيا بهدف نظيف سجله لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء بعد مرور 6 دقائق.

وفي بقية المباريات، انتهت مواجهات تورينو مع هيلاس فيرونا، وفيورنتينا مع مونتسا، وأودينيزي مع إمبولي بنتيجة واحدة وهي التعادل بنتيجة (1-1).



هذا، وتفتتح غدا السبت منافسات المرحلة الـ 17 من المسابقة بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي فيورنتينا مع ساسوولو، ويوفنتوس مع أودينيزي، ومونتسا مع إنتر ميلان.



كأس فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس فرنسا، حيث يحل باريس سان جرمان ضيفا ثقيلا على «المغمور» شاتورو، وتستكمل غدا بإقامة مجموعة من المباريات لعل أبرزها لقاء ليون مع ميتز، وبوردو مع رين.