

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، انطلاق فعاليات مهرجان «أنا أحب كرة اليد» للبنين تحت 11 سنة بالتعاون بين اتحاد كرة اليد والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وذلك في الـ 4:30 مساء غد، وهو مهرجان رياضي ترفيهي بمشاركة 10 أندية هي: الفحيحيل، برقان، السالمية، اليرموك، التضامن، كاظمة، الكويت، القرين، النصر، وخيطان.



وكان اتحاد كرة اليد قد دشن باب تبادل الخبرات والتعاون فيما بينه وبين الاتحاد الرياضي المدرسي قبل موسم واحد عبر زرع الكشافين في المدارس وتلبية احتياجات الاتحاد المدرسي من صالات لممارسة اللعبة وإقامة فعاليات مختلفة متعلقة بلعبة اليد.



وفي السياق ذاته، أكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني أن الاهتمام بالمراحل السنية والاعتناء بها سينعكس على اللعبة بالإيجاب، مشيرا إلى أن صناعة المنتخبات الوطنية تبدأ من المدارس والمراحل السنية في الأندية والاتحادات المختلفة، مضيفا أن المهرجان سيشهد فعاليات مختلفة تجذب النشء وتعزز عشقهم لكرة اليد.