بيروت ـ ناجي شربل

لم تتحمل إدارة النادي الرياضي بيروت تلقي فريق كرة السلة خسارتين في أسبوع واحد، الأولى امام نفط العراق في المرحلة الثانية من دوري السوبر لمنطقة غرب آسيا، والثانية أمام بيروت فيرست كلوب حامل لقب بطولة لبنان في ختام مرحلة الذهاب من الدوري المنتظم.



ولجأت الإدارة، في خطوة غير معهودة بالنادي البيروتي، إلى الاستغناء عن خدمات المدير الفني جورج جعجع الذي قاد الفريق إلى لقب البطولة في 2020 يوم اجريت البطولة باللاعبين المحليين فقط. واعلن في بيان «ان اتفاقا حصل بالتراضي مع جعجع على فسخ العقد».



وسيتولى مهمة الفريق حاليا المدرب جورج عقيقي الذي يشرف على فريق السيدات، مع ترجيح عودة ابن النادي المدرب أحمد فران، الذي قاد بيروت فيرست كلوب الموسم الماضي الى اللقب على حساب الرياضي بعد مباراة سابعة فاصلة.



وكان الرياضي استعاد خدمات وائل عرقجي وهايك قيومجيان، الا انهما لم يلعبا في المباراتين الاخيرتين بسبب الاصابة. ويتطلع الفريق الأصفر الى ضم لاعب اجنبي جديد.