الدوحة - فريد عبدالباقي

احتفظ النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد القطري لرفع الأثقال، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية محمد بن يوسف المانع بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال بالتزكية للولاية الثالثة بعد الانتخابات التي أجريت أمس في الدوحة، وشارك في الاقتراع أمس 44 عضوا ممثلين للدول الأعضاء من بينهم الكويت على هامش البطولتين غرب آسيا وكأس قطر لرفع الأثقال التي اختتمت منافساتها مساء الثلاثاء الماضي.



وفاز رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد بن أحمد الحربي بمنصب الأمين العام بالتزكية أيضا، وفاز العراقي محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمنصب نائب أول للرئيس.



وكانت عملية الاقتراع أجريت في أجواء من الشفافية، وبدا واضحا أن الأعضاء حريصون على مصلحة الاتحاد الآسيوي والعمل على تطوره للأفضل في بداية حقبة جديدة، كما تم انتخاب رؤساء اللجان لمدة 4 سنوات مقبلة الفترة من 2023 إلى 2028، وأشاد الأعضاء بجهود دولة قطر بعدما وضعت كل الإمكانات المادية والبشرية في خدمة اللعبة وتطويرها في الدول النامية التي تستحق الدعم من الاتحاد الآسيوي.



يذكر أن منتخبنا الوطني لرفع الأثقال توج بالمركز الثاني غرب آسيا «رجال وسيدات»، فيما توج المنتخب السعودي بطلا لمنافسات «رجال وسيدات»، وحل ثالثا المنتخب اليمني في منافسات «الرجال»، والمنتخب الأردني جاء ثالثا في منافسات «السيدات».