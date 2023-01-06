القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جايمي باتشيكو ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي فسخ النادي التعاقد معه بالتراضي بعد الخسارة أمام الاهلى بثلاثية نظيفة.



وسبق للمدرب البرتغالي باتشيكو ان درب الزمالك.



الى ذلك، تواصل ادارة الاهلى صفقاتها في الميركاتو الشتوي، ونجحت في تحقيق صفقة جديدة بضم اللاعب التونسي محمد الضاوي، الشهير بـ «كيستو»، من نادي النجم الساحلي، بعقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مع الأهلي حتى صيف 2028.



واتفق النجم الساحلي على بيع كيستو للأهلي في صفقة تقدر بنحو 1.3 مليون دولار، يخصم منها المبلغ المتبقي في قضية سليماني كوليبالي (950 ألف دولار)، ليحصل النجم على 350 ألف دولار.



هذا، وتحفظ الجهاز الطبي لفريق كرة القدم بالاهلي على ضم اللاعب الغاني عبدالعزيز يعقوبو لعدم سلامته طبيا بنسبة 100%.



ويفكر الأهلي في عدة حلول في مقدمتها التراجع عن التعاقد مع اللاعب وسيتم عرض الملف الطبي على مجموعة من المستشارين، لأخذ رأيهم الأخير في إصابة اللاعب، خصوصا أن اللاعب يشارك على مدار موسمين بشكل طبيعي دون شكوى من الإصابة، قبل اتخاذ القرار النهائي.



وفي تطور سريع بفريق الكرة بالزمالك، اكد رئيس النادي مرتضى منصور ان أسامة نبيه اعتذر عن الاستمرار بعد ان تحدث مع المدرب فيريرا عن عدم الاستمرار بمنصبه لأنه يرى أنه ليس له دور في الأمور الفنية، وأنه يمتلك أكثر من عرض في الفترة المقبلة.



هذا، وتنطلق غدا الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري بثلاث مباريات، فيلتقي بيراميدز مع المحلة والمصري مع الاتحاد السكندري وسيراميكا مع فيوتشر.