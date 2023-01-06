علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية أن كلا من السعودية والإمارات تتصدر قائمة أكبر 10 دول تصدر إليها السلع الكويتية، وأن 50% من واردات السلع إلى الكويت تأتي من 5 دول هي الصين والإمارات وأميركا والهند والسعودية بواقع 1.2 مليار دينار في أول 3 أشهر من العام فقط، وذلك من أصل 2.383 مليار دينار واردات سلعية إجمالية، وظهر أن الصين وحدها تستحوذ على نصيب الأسد إذ توفر وحدها 20% من واردات السلع إلى البلاد بقيمة تقارب نصف مليار دينار.



ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن السعودية جاءت في المرتبة الأولى بصادرات كويتية تبلغ قيمتها 64.14 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022 بزيادة 13% عن الفترة المماثلة من 2021 التي بلغت فيها الصادرات 56.84 مليون دينار.



وجاء ثانيا الإمارات بحجم صادرات يبلع 60.22 مليون دينار فيما لم تشهد سوى زيادة طفيفة عن الفترة المماثلة من العام 2021، وحلت الهند ثالثا بـ 58.2 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022، وذلك بزيادة 22.6% قياسا إلى 47.49 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



وجاءت باكستان في المرتبة الرابعة لجهة أعلى الجهات التي تصدر إليها الكويت، حيث استحوذت على 42 مليون دينار من الصادرات بزيادة نسبتها 217.5 قياسا إلى الربع الأول من 2021، بينما حلت الصين في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت قيمتها 37.6 مليون دينار، ثم العراق سادسا بـ 31.77 مليون دينار، يليها قطر سابعا بـ 24.5 مليون دينار ثم تركيا في المرتبة الثامنة بـ 13.96 مليون دينار بارتفاع نسبته 408%، وسلطنة عمان تاسعا بـ 12.16 مليون دينار، ومصر في المرتبة العاشرة بـ 10.83 ملايين دينار بزيادة نسبتها 224.6%.



ولجهة الواردات، تتصدر الصين قائمة الدول الموردة للسلع إلى الكويت إذ وردت سلعا بـ 465 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2022 بزيادة نسبتها 10.4% عن الفترة المماثلة من 2021، وحل ثانيا الإمارات بواردات سلعية تقدر قيمتها بـ 578 مليون دينار متراجعة بـ 22% عن الفترة المماثلة من 2021، بينما حل ثالثا الواردات الأميركية التي زادت من 1.55 إلى 209.2 ملايين دينار وحل رابعا الهند بـ 134.7 مليون دينار، وجاءت السعودية خامسا بـ 123.76 مليون دينار، وحلت اليابان سادسا بـ 110.5 ملايين دينار، فيما جاءت ألمانيا سابعا بـ 97.19 مليون دينار، وإيطاليا بالمرتبة الثامنة بـ 97.2 مليون دينار، فيما حلت تركيا في المرتبة التاسعة بـ 58.35 مليون دينار، وحلت فرنسا عاشرا بـ 55.3 مليون دينار.



يذكر أن صادرات الكويت السلعية خلال الربع الأول من 2022 شهدت طفرة كبيرة وملحوظة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة تناهز 75% بما قيمته 3 مليارات دينار لتسجل 7.2 مليارات دينار مدفوعة بالطفرة السعرية بتحفيز مباشر من صادرات الكويت النفطية، وارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 424.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022 مقارنة بـ 336.6 مليونا عن الفترة ذاتها من 2021، أما الواردات فقد شهدت زيادة نسبية في كم السلع المستوردة، بينما انخفضت تكلفة استيراد تلك السلع إلى البلاد.



15 مليون دينار مشتريات السجائر والمعسل



استوردت الكويت سجائر ومعسل شيشة بنحو 15 مليون دينار في 3 أشهر، إذ تضمن التصنيف الخاص بالتبغ ومصنوعات التبغ استيراد منتجات بـ 14.79 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، مقابل تصدير منتجات منتجات بـ 143 ألف دينار للأنواع نفسها خلال الفترة ذاتها.



83 مليون دينار واردات اللحوم والحيوانات الحية



أظهرت البيانات أن الكويت استوردت حيوانات حية ولحوما بنحو 83 مليون دينار من بينها حيوانات حية بـ 18.57 مليون دينار في 3 أشهر، بينما صدرت حيوانات من التصنيف نفسه بـ 1.14 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، واستوردت الكويـت لحومــا ومحضراتهــا بـ 64.32 مليون دينار، فيما صدرت من النوع نفسه بما قيمته 5.58 ملايين دينار.



58 مليون دينار مشتريات اللبن والبيض والسمك



استوردت الكويت منتجات ألبان وبيض طيور وأسماك بنحو 58 مليون دينار في 3 أشهر، إذ بلغ حجم واردات البلاد من منتجات ألبان وبيض الطيور نحو 40.1 مليون دينار، أما الأسماك ومحضراتها بـ 17.75 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي صادرات الكويت من تلك الأنواع خلال الفترة ذاتها نحو 9.3 ملايين دينار.



الكويت اشترت بـ 28.4 مليون دينار «بن وشاي»



كشفت البيانات أن الكويت اشترت فواكه وخضراوات من الخارج بـ 74 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2022، بينما صدرت من الأنواع نفسها بما قيمته 3.12 ملايين دينار، فيما استوردت بن وشاي وكاكاو وتوابل بـ 28.4 مليون دينار، مقابل صادرات بلغت 1.66 مليون دينار.



157 مليون دينار.. ملابس وأحذية



استوردت الكويت ملابس وأحذية بـ 157 مليون دينار في 3 أشهر، إذ بلغت واردات البلاد من الألبسة وتوابعها ما قيمته 125.56 مليون دينار في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، بينما بلغت قيمة وارداتها من الأحذية ما قيمته 31.56 مليون دينار، وسجلت صادرات من الأصناف ذاتها بما قيمته نحو 5.8 ملايين دينار.



عطور.. بـ 67 مليون دينار



استوردت الكويت عطورا ومستحضراتها بـ 67 مليون دينار في 3 أشهر، إذ بلغت واردات الكويت من زيوت عطرية وراتنجات ومواد عطور ومستحضرات تزيين وتلميع وتنظيف نحو 66.84 مليون دينار في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، بينما بلغت صادرات الكويت من الأصناف نفسها ما قيمته 12.6 مليون دينار.