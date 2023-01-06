قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بإنشاء هيئة أو وكالة الفضاء والفلك، تعنى بعلوم الفضاء الخارجي، ونص الاقتراح على ما يلي:



لما كان لعلوم الفضاء من أهمية متعاظمة حيث قدرت إيرادات اقتصاد الفضاء في 2019 بنحو 366 مليار دولار، ويتوقع بلوغها 640 مليار دولار في 2026.



وقد قامت دول الخليج العربي بإنشاء هيئات ووكالات تهتم بدراسة علم الفضاء وهي: «الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين 2014، وكالة الإمارات للفضاء 2014 مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك 2010، الهيئة السعودية للفضاء 2018، الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا بسلطنة عمان 2018».



ولما كانت الكويت قد أطلقت في يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 القمر الاصطناعي «كويت سات-1»، فإنه من الأولى إنشاء مؤسسة أو هيئة ترعى علوم الفضاء، واقتصاده والصناعات والتراخيص المرتبطة به. ونص الاقتراح على ما يلي: تنشئ الكويت هيئة أو وكالة الفضاء والفلك، تعنى بعلوم الفضاء الخارجي، وتطوير وسائل الاتصال والاستفادة الاقتصادية والاستراتيجية منه.