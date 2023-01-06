

القاهرة - خلود أبو المجد



انتهى كل من الفنان محمد كيلاني والفنانة كارولين عزمي من تصوير القصة الثالثة من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، والتي تحمل اسم «لسه في أمل» وتتكون من 5 حلقات، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة، منهم: محمد المولى، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرون.



وكان العمل يحمل اسم «حكايات متقاطعة» قبل أن يتم تغييره إلى «أنا واللي بحبه» حتى تم الاستقرار على «في كل أسبوع حكاية»، والعمل إنتاج شركة «سيلمديا - مها سليم» ومن المقرر عرضه في بداية عام 2023.



ويعتمد المسلسل على القصص المنفصلة-المتصلة خلال 6 حكايات كل واحدة منها مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسرى.



وانتهى صناع العمل من تصوير القصتين، الأولى التي تحمل اسم «في التاكسي»، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي وبطولة: دياب، أيتن عامر، محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والقصة الثانية بعنوان «روليت» بطولة: نجلاء بدر ونضال الشافعي، انجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

وكان آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة: شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.