دلال العياف



بمناسبة استضافة العراق بطولة «خليجي 25» لكرة القدم في مدينة البصرة، قدم الفنان العراقي محمود التركي الأغنية الرسمية للبطولة من خلال فيديو كليب بعنوان «الدنيا بصرة»، إنتاج «مجموعة زين» الراعي الرسمي للبطولة، والتي صورها في مناطق متفرقة في مدينة البصرة، ضمن أجواء فرحة مرحبة في استقبال الوفود الخليجية المشاركة، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله العماني وألحان فهد الناصر، وتوزيع ومكس وماستر الفنان حسام كامل.



وأعرب التركي عن فخره باستضافة «خليجي 25» في وطنه العراق وبالتحديد في مدينته ومسقط رأسه البصرة، وقال: تتملكني مشاعر الفخر والسعادة لأننا في مدينتي البصرة ووطني العراق سنستقبل كل زوار البطولة الكروية الأشهر في الخليجي العربي، والتي تربينا ونحن نتابعها.



وأضاف: سعادتي كبيرة بمشاركتي بأغنية «الدنيا بصرة» خاصة أنها الأغنية الرسمية للبطولة، وأشكر كل من ساهم في دعم الأغنية وتقديمها بالشكل الراقي الذي ظهرت عليه من خلال الفيديو كليب، موجها الشكر لمحافظة البصرة، وللاتحاد العراقي لكرة القدم وشركة «زين» على إنتاج وتصوير العمل الرائع، وجميع فريق العمل والإخراج، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة «السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين، اليمن»، ومنتخب وطنه العراق.



من جهة أخرى، يستعد محمود التركي لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي سيطرحها بشكل منفرد، وسيكشف عن التفاصيل بعد الانتهاء من تجهيزها النهائي.