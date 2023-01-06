عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» أي: آثم.



حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الاحتكار ورفع الأسعار دون وجه حق. فالاحتكار المحرم هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها والثراء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بريء من المحتكرين والغشاشين كما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة (أي مكان) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى.