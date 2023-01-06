اجتمـاع في «البيئة» ضـم ممثلين مـن «الماليـة» لبحـث وتقييم الأوضاع البيئية للسواحل بهـدف حلول مستدامـة

دارين العلي



عقدت الهيئة العامة للبيئة امس اجتماعا حول تقييم الاوضاع البيئية لسواحل الكويت برئاسة المدير العام للشؤون الفنية د. عبدالله الزيدان وبحضور ممثلي وزارة المالية المعنيين بـ«أملاك الدولة» لوضع أفضل الحلول لمعالجة السواحل المتضررة وذلك لتحسين الاوضاع البيئية لمرتادي هذه السواحل.



وقال الزيدان في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الاجتماع يعتبر الأول من نوعه في الهيئة لمتابعة ومعالجة التأثيرات السلبية للظواهر البيئية المستجدة والتي يتسبب بها ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق وعمليات النحر والتآكل التي تصيب الطرق من جراء ذلك.



وقال الزيدان ان الاجتماع تم بناء على بلاغات وكتب تلقتها الهيئة من أصحاب القسائم الساحلية في بعض المناطق الساحلية عن صعوبة وصولهم الى املاكهم وكذلك انخفاض اجزاء من الطرق عن مستواها الطبيعي الملاصــــق للسواحل.



وأوضح الزيدان انه تمت مناقشة عدد من الحلول، منها على المدى القصير ومنها على المدى الطويل، ابرزها تدعيم السواحل والطرق بشكل افضل وتأمينها وإيجاد حلول مستدامة لمواجهة الظواهر البيئية الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه التي تعاني منه جميع الدول الساحلية في العالم بسبب المتغيرات الطبيعية.



ولفت الى ان هذا الاجتماع ستتبعه سلسلة اجتماعات ستتم خلالها استضافة جميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمر بهدف التكامل لوضع حلول مستدامة.



ولفت الى ان الكويت تحتاج فعلا الى دراسات معمقة وجدية لمواجهة مسألة ارتفاع منسوب المياه في المدن السكنية الساحلية وتأثيرها على هذه المدن والمنشآت الساحلية وكيفية التصدي لها ومعالجة نتائجها.