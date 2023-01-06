بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز المطيري في تصريح لـ«الأنباء» عن انتهاء الجهات الرقابية من مراجعة كشف بأسماء الدفعة الثانية لمستحقي البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة من موظفي الوزارة، والذي تضمن 500 مستحق، مشيرا إلى أنه سيتم إيداع مبالغ «البدل» في حساباتهم الأحد المقبل.



وأوضح المطيري أن ثمة 1200 مستحق انتهى مكتب شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية من مراجعتهم، وسيتم رفعها إلى إدارة الشؤون المالية بالوزارة لإنجاز استمارات الصرف الخاصة بها، مشيرا إلى أن هناك 400 مستحق يعمل «شؤون التوظف» على مراجعتهم حاليا.