مناقشة الزيارات المتبادلة المقرر القيام بها خلال العام الحالي وانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين



تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان حيث نقل الوزير الإيراني في مستهل الاتصال أطيب التحيات المقدمة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي والقيادة السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.



وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وتطلع الجانبين إلى الزيارات المتبادلة المقرر إقامتها خلال العام الحالي لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتطلع كذلك لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الإيرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.



كما تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الجسيمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القـــدس ومقدساتهــــا محملين سلطـــات الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليــــة كاملة لتداعيــــات هــــذه الانتهــــاكات مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعــــم المساعي الدوليـــة لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها.