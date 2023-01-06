

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، انضمامه الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، بعد نجاحه في استكمال جميع الاجراءات والاختبارات التقنية والفنية والأمنية اللازمة.



ويهدف نظام المدفوعات «آفاق» إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.



وقالت نائب المدير العام للعمليات المصرفية في «بيتك» تهاني الخميس، ان خطوة ان يكون «بيتك» من اوائل البنوك الكويتية التي انضمت الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، تتماشى مع نهج بنك الكويت المركزي في مواكبة آخر التطورات في التكنولوجيا المالية، وتجسد حرص «بيتك» على الاستجابة لتبني أحدث التقنيات، والريادة في تقديم الحلول المالية المبتكرة.



ولفتت الخميس الى ان نظام المدفوعات «آفاق» يسهم في تحسين الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية وكذلك يسهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء، الأمر الذي يضيف قيمة الى تجربة العميل المصرفية على المستوى الخليجي، ويزيد من سهولة وسرعة إتمام عمليات التحويلات النقدية، ويعزز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ضمن أعلى معايير الأمان والسرعة والجودة.



وأكدت الخميس على مواصلة الجهود في تعزيز وتطوير الأنظمة التقنية والخدمات المصرفية في «بيتك» تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي وتبني احدث المنتجات الرقمية المبتكرة بما يشكل رافدا مهمــــا من روافــــد خدمة العميل ويضيـــف قيمة لتعامــــلاته المصرفيــــة، مع الاستمرار في نهج مواكبة آخر وأحــــدث التطورات في البنيــــة التكنولوجيـــة التحتية، بما يعزز ريادته الرقميـــة وتفرده في طرح حلول ماليــــة عصرية ومبتكرة.