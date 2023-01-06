يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) في 16 يناير الجاري ويستمر حتى 20 يناير تحت شعار «التعاون في عالم مفتت» ويشارك فيه أكثر من 2500 من القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.



ويعد المنتدي العالمي أحد أهم المنتديات الاقتصادية والسياسية في العالم حيث يحضره عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء ويناقشون أهم قضايا العالم الراهنة اضافة الى اللقاءات الثنائية التي تجمعهم لمناقشة القضايا الثنائية بين الدول.



وسيبحث المنتدى أيضا قضايا الطاقة الحالية والحقوق الرقمية والشمول وبناء الجاهزية المستقبلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الابتكار من اجل أهداف التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي للصحة العقلية اضافة الى قضايا أخرى.