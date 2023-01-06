أحمد العبدالله: نشيد بحرص «الأنباء» الدائم على أمانة الكلمة وصدق الخبر والحرية المسؤولة



عبدالعزيز الدخيل: نعتز بحرص «الأنباء» على تعزيز المسيرة الإعلامية والصحافية



حمد العامر: نشيد بدور «الأنباء» في مواكبة الأحداث المحلية والعالمية



خالد طلال الخالد: «الأنباء» حريصة على نشر الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين



فيصل الحمود: جهود إعلامية متميزة لـ «الأنباء» في نصرة قضايا الوطن والمواطنين



عبدالرحمن المطيري: «الأنباء» تجسّد الرسالة الإعلامية بمهنية وكفاءة بقوة الطرح وصدق المعلومة



مباركون في عيد «الأنباء»: تعزيز لمسيرة الإعلام الوطني الهادف

المهنئون أكدوا حرصها على أمانة الكلمة وصدق الخبر والحرية المسؤولة

يوسف غانم



تواصلت كتب التهنئة وبرقيات ورسائل المباركة على «الأنباء» في عيدها الـ 47، حيث أعرب مرسلوها عن اعتزازهم بمسيرتها الإعلامية الوطنية، وبالجهود الكبيرة والمستمرة منذ تأسيسها قبل سبعة وأربعين عاما، حرصت خلالها أسرة «الأنباء» على الالتزام بالطرح الموضوعي البنّاء لمختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.



وأشاد المهنئون بالدور الاعلامي لـ «الأنباء»، من خلال مواكبتها للأحداث المحلية والخليجية والعربية والعالمية بكل حيادية ومهنية ونزاهة كما أراد لها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، وهذا ما سار عليه القائمون على «الأنباء» والعاملون فيها، فاكتسبت ثقة القراء واستمرت في قيامها بدورها الرائد على مدار السنوات.



في البداية، شارك رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 على تأسيسها بكتاب تهنئة وجهه الى رئاسة التحرير، قال فيه:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



يسرنا أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكـرى الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



كما يطيب لنا بهذه المناسبة الطيبة أن نثمن جهودكم وأسرة الجريدة في إلقاء الضوء على القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مشيدين بمسيرتكم الاعلامية ودوركم المشهود في تعزيز ونشر الفكر في شتى المجالات بما يعود بالنفع على ابناء المجتمع.



خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم ولأسرة جريدة «الأنباء» بالمزيد من التوفيق والنجاح، ولوطننا العزيز بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.



مصالح البلاد



كما هنأ رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



يسعدنا بمناسبة الذكرى الـ 47 لصدور العدد الاول لجريدتكم الغراء أن نبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات إليكم ولجميع الإخوة الكرام العاملين بالجريدة.



كما يطيب لنا أن نشيد بالدور البارز الذي تضطلع به جريدتكم في عالم الصحافة، وبحرصها الدائم على أمانة الكلمة وصدق الخبر والحرية المسؤولة في إطار ميثاق الشرف الصحافي، مع الالتزام بالمصالح العليا للبلاد وثوابتها الوطنية.



وإذ نجدد التهاني بهذه المناسبة السعيدة، فإننا نتمنى للجريدة مزيدا من الازدهار والارتقاء، داعين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لوطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد.



خدمة الوطن



كذلك بارك رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل لأسرة «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 47 بكتاب تهنئة قال فيه:



الأخ الكريم/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



يسعدنا أن نبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



كما يطيب لنا في هذه المناسبة أن نعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بجهود جريدتكم الموقرة وحرصها على تعزيز المسيرة الإعلامية والصحافية وطرح مختلف الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.



خالص تحياتنا وشكرنا، متمنين لكم موفور الصحة والعافية، آملين مواصلة جهودكم الطيبة في خدمة وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم.



دور مميز



من جهته، هنأ مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر «الأنباء» برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



يسرنا أن نبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



وإذ نعرب لكم بهذه المناسبة السعيدة عن تقديرنا للدور الإعلامي المتميز الذي تؤديه جريدتكم الغراء في إثراء المسيرة الإعلامية لوطننا الحبيب، فإننا نشيد بدورها في مواكبة الأحداث المحلية والعالمية، وحرصها على نشر الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.



خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم ولأسرة جريدة «الأنباء» بدوام النجاح والتوفيق، ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين، حفظهم الله ورعاهم.



كما بارك وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



يسرنا أن نبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



وإذ نعرب لكم بهذه المناسبة السعيدة عن تقديرنا للدور الإعلامي المتميز الذي تؤديه جريدتكم الغراء في إثراء المسيرة الإعلامية لوطننا الحبيب، فإننا نشيد بدورها في مواكبة الأحداث المحلية والعالمية، وحرصها على نشر الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.



خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم ولأسرة جريدة «الأنباء» بدوام النجاح والتوفيق، ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين، حفظهم الله ورعاهم.



مكانة كبيرة



وتقديرا منه لدور «الأنباء» تقدم المستشار الشيخ فيصل الحمود بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بكتاب حمله خالص التهاني، قائلا:



الأخ الكريم الفاضل السيد/ يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني أن أتقدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين بجريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الـ 47 لصدور العدد الأول لجريدتكم، ذلك الصرح الإعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا. ونحن إذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد نؤكد لكم امتناننا بجهودكم الإعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «الأنباء» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين أن تتواصل جهودكم الطيبة من اجل دعم مسيرة العمل الإعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



مهنية وكفاءة



كما شارك وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أسرة «الأنباء» فرحة العيد الـ 47 بكتاب تهنئة وجهه إلى رئاسة التحرير جاء فيه:



الأخ الفاضل الأستاذ/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني ويطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء، ولا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الطيبة التي تبذلونها من أجل دعم وتعزيز مسيرة العمل الصحافي ببلدنا الحبيب الكويت وتجسيد الرسالة الإعلامية بمهنية وكفاءة من خلال قوة الطرح وصدق المعلومة والتعاطي المتوازن مع كل ما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية، متمنيا لكم مزيدا من التقدم والنجاح والتألق ومواصلة مسيرة العطاء، مثمنين جهودكم الطيبة وجهود أسرة جريدة «الأنباء» وجميع العاملين بها.



وأدعو الله المولى عزّ وجلّ ان تكلل جهودنا جميعا لما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - حفظهما الله.



تنمية المجتمع



كذلك بارك أمير قبيلة العجمان سلطان سلمان بن حثلين لأسرة «الأنباء» بكتاب تهنئة قال فيه:



الابن الغالي/ يوسف خالد المرزوق حفظه الله ورعاه



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..



بمناسبة ذكرى صدور جريدتنا «الأنباء» الغراء الـ 47 عاما نهديكم التحية وجميع الاخوة العاملين في هذا الصرح الاعلامي والصحافي وما تميزت به جريدتكم من مصداقية ودور صحافي مستنير ومواقف وطنية شاملة، وذلك بالتصاقها بهموم المواطن الكويتي ومناصرته واحتضان قضاياه وأولوياته والتصدي بكل شجاعة الى مواطن الفساد، والسعي الحثيث دائما لحفظ الوحدة الوطنية وتنمية المجتمع الكويتي.



لقد سارت «الأنباء» دائما بهدي ما رسمه لها مؤسسها أخي خالد يوسف المرزوق ـ طيب الله ثراه ومثواه ـ وما سار به أبناؤه الأعزاء ملاك الجريدة من بعده، ما جعل «الأنباء» نبض الكويت وصوت الشعب الكويتي.



أتمنى لجريدتنا «الأنباء» بمناسبة الذكرى الـ 47 المزيد من التقدم والتألق والانتشار.



الرأي المستنير



كما تقدم الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات ـ مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. أحمد الهيفي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ47 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لنا أن نتقدم إلى جريدة «الأنباء» الغراء ولجميع منتسبيها بأسمى التهاني وأصدق المباركات بمناسبة مرور 47 عاما على صدورها.



وإذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به جريدتكم الغراء في دعم الرسالة الإعلامية، وتكريس كلمة الحق وقول الصدق والرأي المستنير والحرية المسؤولة.



ونسجل تقديرنا بما أسهمت به «الأنباء» من تعزيز وإثراء للعمل الصحافي والإعلامي، فكانت ولاتزال منبرا للرأي الحر وساحة للفكر الصادق وميدانا للمناقشات الهادفة والساعية إلى وحدة وتلاحم ابناء شعبنا الكرام ورفعة الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.



ولا يسعنا إلا أن نسأل الله العلي القدير ان يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما تصبون إليه من آمال وطموحات في سبيل خدمة ورفعة وطننا العزيز وأن تظل «الأنباء» منبرا شامخا للكلمة الحرة الصادقة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



كلمة الحق



كما بارك مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاسم الخطاف لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء،



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لنا أن نتقدم الى جريدة «الأنباء» الغراء ولجميع منتسبيها بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على صدورها.



وإذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به جريدتكم الغراء في دعم الرسالة الإعلامية، وتكريس كلمة الحق وقول الصدق والرأي المستنير والحرية المسؤولة.



مكانة مرموقة



بدوره، هنأ وكيل وزارة الإعلام بالتكليف ناصر محيسن أسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



تهديكم وزارة الاعلام اطيب التحيات، متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.



يسرنا أن نتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة جريدة «الأنباء» بأسمى وأرق آيات التهاني والتبريكات بمناسبـة العيـد الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء» والتي استطاعت ان تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية والدولية بفضل الجهود المتميزة لأسرة جريدة «الأنباء» وحرصهم على الموضوعية والحرفية الإعلامية.



وإذ نبارك لكم هذا الجهد الطيب ونسأل الله العلي القدير ان يسدد خطاكم ويوفقكم الى ما فيه خير وخدمة كويتنا الحبيبة، ونتمنى لكم المزيد من خطوات التقدم والنجاح.



منبر حر



وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي في جميع المجالات، تقدم د.سعود الطامي بالتهنئة والمباركة إلى رئاسة التحرير بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين على تأسيسها.



وعبر د.الطامي عن اعتزازه بمواقف «الأنباء» منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، لتكون منبرا حرا صادقا، مستذكرا استمرار صدورها خلال فترة الغزو والاحتلال العراقي للكويت، وكيف كانت «الأنباء» صوت الكويت النابض والمؤكد للحق الكويتي.



كمــا أشــاد د.الطامـي بالموضوعية والحيادية التي تتبعها «الأنباء» في تغطيتها للأحداث والأخبار المحلية والخليجية والعربية والعالمية، وبدفاعها عن قضايا الوطن والمواطنين، متمنيا لأسرة «الأنباء» والقائمين عليها دوام النجاح والازدهار.



كذلك بارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان لأسرة «الأنباء» ببرقية تهنئة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



بفائق الاحترام والتقدير نتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار لتبقى صحيفة كل الكويت.



وبهذه المناسبة نستذكر الدور الرائد لعائلة المرحوم العم خالد يوسف المرزوق وإيمانهم بدعم هذا المشروع التنويري الذي أضاء سماء الإعلام بالكويت والصحافة الكويتية خصوصا، داعين المولى عزّ وجلّ ان يتغمده بواسع رحمته.



كما نستذكر المواقف الكبيرة لصحيفة «الأنباء» وكافة العاملين فيها، متمنين لكم ولها المزيد من التقدم والازدهار.



كما هنأ مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية د.عبدالله العبدالجادر أسرة «الأنباء» في عيدها قائلا: جريدة «الأنباء» الكويتية من الصحف الكويتية المتميزة في أدائها ومضمونها، حيث دائما تنشر أخبارا ومناسبات ومقالات تهم الوطن والمواطن، وتقدم الاقتراحات والنصائح التي فيها التوجيه والإرشاد، وأتمنى لرئيسها وموظفيها التوفيق والنجاح بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لصدورها.



منارة إعلامية



من جانبه، بارك رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم لأسرة «الأنباء» بمناسبة عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السادة/ جريدة «الأنباء» المحترمين



السادة/ رئيس وأسرة التحرير المحترمين



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق - رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين على تأسيس وصدور الصرح الإعلامي العريق أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لجريدتنا الغراء جريدة «الأنباء»، ونحن اذ نشارككم فرحتكم فلابد لنا من كلمة شكر وعرفان لهذا الصرح الذي يعتبر منارة إعلامية كويتية مميزة في عالم الصحافة والإعلام ومفخرة وواجهة إعلامية لامعة لدولة الكويت، لما تتميز به من كلمة صادقة وطرح متألق وتأسيس وتأكيد لحرية الصحافة، وذلك نتيجة للجهود المشهودة من قبلكم وأسرة التحرير وجميع العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية، متمنين لكم دوام التوفيق والازدهار وكل عام وأنتم بخير.