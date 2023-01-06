

بيروت - يوسف دياب



ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 7 أشخاص في حادثة الاعتداء على دورية من الكتيبة الايرلندية التابعة لقوات اليونيفيل في منطقة العاقبية في جنوب لبنان وقتل أحد جنودها.



وأعلن مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن عقيقي «ادعى على الموقوف محمد عياد بجرم قتل الجندي الايرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، كما ادعى على 4 معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وسطر بلاغات بحث وتحر بحقهم، كما ادعى على اثنين آخرين مجهولي كامل الهوية بجرائم إطلاق النار تهديدا من سلاح حربي غير مرخصة وتحطيم الآلية العسكرية التابعة لليونيفيل وترهيب عناصرها، وأحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة».



وقال المصدر القضائي ان الادعاء «جاء ثمرة للمعطيات والمعلومات التي جمعتها مخابرات الجيش خلال التحقيقات الأولية، والتي أحاطت بكل تفاصيل الحادث»، مشيرا إلى أن «الاعتداء تعرضت له سيارتان لليونيفيل في التوقيت نفسه».

وأكد أن «التحقيقات الأولية مستمرة وستكون هناك إحالات لاحقة في ضوء ما يحصل من توقيفات وكشف أسماء لمتورطين آخرين في هذا الحادث».