قضت محكمة ابتدائية إيرانية بإعدام رجل لضلوعه المفترض في الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد أيام من احتجازها بمقر للشرطة.



وقال موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسطة القضائية، إنه بعد الاستماع إلى المتهم ومحاميه، قضت المحكمة بإعدام عرشيا تكدستان بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة» اضافة إلى «قيادة أعمال شغب» في شمال إيران.



ولم تحدد السلطة القضائية تاريخ توقيف تكدستان ولا عمره. وأشار «ميزان أونلاين» إلى أن المتهم كان «قائد حشد في الساحة الرئيسية في مدينة نوشهر وارتكب أفعالا جرمية خطرة خلال أعمال الشغب».



ويمكن للمحكوم عليه استئناف الحكم. ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، ومن بين هؤلاء، نفذ حكم الإعدام في حق شخصين وثبتت المحكمة العليا الأحكام في حق أربعة آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين، أحدهما تكدستان، الاستئناف.



من جهة أخرى، اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في طهران «إفري» بعد نشر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية اعتبرتها طهران مهينة للمرشد الأعلى علي خامنئي.