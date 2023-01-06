أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون» مساء الأربعاء أنها ستلغي «ما يزيد قليلا على 18000» وظيفة، وذلك بسبب حالة «عدم اليقين الاقتصادي» الراهنة وعمليات التوظيف التي أجرتها «بسرعة» في السنوات الأخيرة.

وأعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لـ«أمازون» النبأ في رسالة إلى الموظفين، نشرت أيضا على موقع المجموعة. وفي نوفمبر، أفادت وسائل إعلام أميركية عدة أن الشركة تنوي صرف نحو 10 آلاف موظف، وأكدت «أمازون» آنذاك إلغاء وظائف بدون الكشف عن العدد.

وفي الواقع، فإن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وظف أعدادا كبيرة من المستخدمين إثر تفشي جائحة كوفيد وتضاعف الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، وبين مطلع 2020 ومطلع 2022 زاد عدد موظفي «أمازون» حول العالم بنسبة الضعف.