قال الأمير البريطاني هاري، في مذكراته التي طال انتظارها والتي بدأ بيعها في إسبانيا قبل الموعد المقرر لطرحها في السوق بأيام، إن شقيقه الأكبر ووريث العرش الأمير وليام طرحه أرضا أثناء نقاش بينهما عام 2019 حول ميغان ميركل، زوجة هاري الأميركية.



وترد تفاصيل المشادة بين الشقيقين، ابني الملك تشالز، في كتاب هاري «سبير» (الاحتياطي) الذي كان من المقرر طرحه في السوق في العاشر من يناير، لكن رويترز ووسائل إعلام أخرى تمكنت من الحصول على نسخ منه في إسبانيا.



وظهرت بعض تفاصيل الكتاب أيضا في مقطع من مقابلة مع هاري ستذاع لاحقا بثته قناة (آي.تي.في) قال فيها إنه لا يستطيع التعهد بحضور تتويج والده في مايو.



وقال هاري إن شجارا عام 2019 حدث في منزل هاري بلندن. ووصف وليام ميغان بأنها «شديدة المراس» و«وقحة» و«صفيقة» فيما رأى هاري أنه ترديد لما كانت تصف به الصحافة ميغان.



وكتب هاري عن الواقعة قائلا «أمسك بتلابيبي ومزق قلادتي وطرحني أرضا».



وتابع يقول «سقطت على صحن طعام الكلب الذي تكسر تحت ظهري وتسبب في جرحي. ظللت مستلقيا هناك للحظة مذهولا ثم نهضت وقلت له أن يخرج من هنا».



وكتب هاري أن وليام استفزه بعد ذلك لكي يرد له الضربة لكنه رفض ثم عاد وليام بعد ذلك «وبدا عليه الأسف واعتذر» وطلب وليام منه عدم إخبار ميغان بأنه «هاجمه». وأحجم متحدثون باسم قصري الملك تشالز والأمير وليام عن التعليق.