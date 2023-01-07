عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعيد طرح مزايدة داخلية مفتوحة لاستثمار موقع مبيعات لتقديم المشروبات والمواد الغذائية «كوفي شوب» في مبنى الوزارة طبقا للشروط.



وسيكون آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة 16 يناير الجاري، وسيرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، علما بأن المدة المحددة لتنفيذ العقد عامان ميلاديان كاملان اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح أظرف العطاءات.



وهذه المزايدة للشركات المتخصصة في مجال مبيعات تقديم المشروبات والمواد الغذائية، وان يكون لديها فرعان على الأقل في الكويت، ومسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين للعام 2023.



هذا، وسيعقد اجتماع تمهيدي للراغبين في الاشتراك بالمزايدة للرد على استفساراتهم بمقر الوزارة يوم 10 يناير الجاري، وستتم معاينة الموقع لجميع الراغبين بالاشتراك في المزايدة بذات اليوم.