القاهرة - هناء السيد



شاركت الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية - قطاع التنمية الاجتماعية بجناح مميز للأسر المنتجة بمعرض الاسر العربية المنتجة «بيت العرب» الذي افتتح بقصر القبة بالقاهرة بمشاركة 12 دولة عربية وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وكانت المملكة الاردنية الهاشمية ضيف الشرف.



وقامت وزيرة التضامن المصرية نيقين القباج والوزراء المعنيون بزيارة جناح الكويت، وأشادت الوزيرة في البداية بدور المرأة الكويتية ووصفتها بالمميزة والناجحة والقوية وذكرت مسيرتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنها نموذج يحتذى به في كافة المجالات، كما أشادت بالمنتجات التي شاركت بها الأسر المنتجة والتي ضمت الحلي والأكسسوارات والرسم والازياء التي تعبر عن الهوية الكويتية.



وقدم جناح الاسر المنتجة الكويتية ممثلا بوزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي هدية تراثية عبارة عن ثوب كويتي لوزيرة التضامن المصرية، وشاركت بالجناح معروضات لكل من أمل الحبيل عضو الجمعية الكويتية للتراث والرسامة الهندسية المتخصصة بالتراث الكويتي وتصميم الأثواب الشعبية القديمة، وفاطمة القلاف المتخصصة بالرسم على الخشب، والفنانة التشكيلية مريم عباس نزديان، كما ضم الجناح مجموعة من الاكسسوارات للفنانة زهرة الشطي.



من جانبها قالت مدير الجناح فاطمة الفضلي: ان مثل تلك المشاركات تعمل على ترسيخ الثقافة العربية والتراث الحرفي الأصيل، والترويج لمنتجات يدوية حرفية والتعرف على منتجات الأسر العربية وتعريف الكويت عليها، خصوصا أن الكويت لديها تميز بالأعمال الحرفية والمعرض فرصة جيدة لتسويق المنتجات.



بدورها قالت أمل الحبيل: إن ثقافات الدول وتراثها تعد جزءا لا يتجزأ من قوتها فالتراث يعبر عن تاريخها وصميم هويتها وخصوصية فنونها ومهنية صانعيها الذين غزلوها ونسجوها ليس فقط بأياديهم، ولكن بأرواحهم الوطنية وتظل الكويت لديها تصاميم مميزة تعبر عن تراثها وهويتها من خلال الثوب القديم الذي ما زال عليه إقبال شديد في مناسبات الأعراس والمناسبات الوطنية والاحتفال بالقرقيعان وغيرها.



كما تحدثت فاطمة القلاف قائلة: إن المعرض يشكل فرصة مهمة، ليس فقط للاطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقا وغربا في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية وفتح أبواب رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة، مشيرة إلى إعجاب رواد المعرض بمنتجاتها الخشبية وبالرسومات التي عبرت عن هوية الكويت.



أما نادية الرواحية من سلطنة عمان وهي مديرة لمركز المشغولات الفضية فأوضحت ان الحرف اليدوية تعبر عن هويتنا، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار لأنها تعبر عن تاريخنا وتراثنا، خاصة أنه بدول الخليج لدينا هوية محددة خاصة بالملابس والمشغولات اليدوية، وتم عرض المباخر الفضية والاكسسوارات الفضية والذهبية برسومات تعبر عن تراث السلطنة.



كما شاركت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وفلسطين واليمن وليبيا والصومال والسودان بأجنحة للتراث والهوية وعرض الزي التقليدي لكل بلد.



ويبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي: 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.