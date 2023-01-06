احتضن ملعب البصرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الجاري،

وانطلقت فعاليات بطولة "خليجي 25" بحضور جماهيري كبير بلغ 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة.

وشهد الحفل العروض الضوئية المبهرة التي سلطت الضوء على حضارات العراق على مر التاريخ ، وبدأ الحفل بكلمة من "السندباد" البحري الشخصية الأسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة الذي جاب البحار والمحيطات بتجارته .

وحظي حفل افتتاح البطولة بحضور رسمي رفيع المستوى تمثل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول المشاركة

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الحفل، رسميا افتتاح النسخة الـ25 من البطولة

التي تشارك فيها 8 منتخبات هي العراق المستضيف والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن.

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.