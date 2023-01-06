يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.



وينوه الاتحاد الكويتي، أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل سمو أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الامور التنظيمية.



وحفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الامن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.



وسيتابع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الاحداث، والاطمئنان على امنهم وسلامتهم.



ونطمئن الجماهير الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة، وندعو الجماهير لمواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة.