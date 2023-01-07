مريم بندق

رأت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، أنه من الأفضل أن يتم تقسيم الموظفين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية إلى فريقي عمل، على أن تكون الفترة المرنة بين دوامهما لا تقل عن ساعتين حتى يتم تلاشي الازدحام المروري جذريا.



وقالت: يتم تقسيم الموظفين إلى فريقين على أن يبدأ الفريق الأول عند الساعة 30-7 صباحا حتى 30-1 ظهرا، والفريق الثاني يبدأ من 30-9 صباحا حتى 30-3 عصرا، ويشترط ان يلتزم الموظف الذي يختار أحد الدوامين الاستمرار مدة لا تقل عن 3 سنوات.



واستطردت قائلة: هذا النظام يضمن استمرار تواجد الموظفين على مدى 8 ساعات وذلك من 30-7 صباحا حتى 30-3 عصرا مع إمكانية تخفيض ساعات دوام الموظف إلى 6 ساعات بدلا من 7 ساعات المطبقة حاليا.



وألمحت الى أن هذا النظام يضمن تواجد الفريقين معا مدة 4 ساعات يوميا ما يحقق التنسيق والتعاون والإنجاز، وفي الوقت نفسه يتيح لجميع المواطنين والمقيمين من الموظفين وغيرهم ساعات عمل إضافية لإنجاز معاملاتهم ويخفف الضغط على الموظفين، مشيرة إلى أهمية ترك المجال لبعض جهات العمل في اختيار النظام المرن الذي يتناسب معها، مع إبلاغ الجهات المختصة بذلك.