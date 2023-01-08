بشرى شعبان



أكد نائب المدير العام لحماية العمالة بالتكليف في «القوى العاملة» فهد المراد أن الهيئة حريصة على تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين.



وقال المراد في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الحملة التفتيشية للجنة المشتركة في منطقة السالمية يوم الخميس، انه ضمن حرص الهيئة على ضبط سوق العمل ومكافحة العمالة المخالفة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية نفذت اللجنة المشتركة المؤلفة من العديد من الجهات ذات العلاقة حملة تفتيش مفاجئة شملت 5 مواقع في منطقة السالمية «فنادق غير مرخصة».



وأشار المراد الى ان الحملة أسفرت عن ضبط 18 عاملا مخالفا منهم 15 عاملا مادة 18 «القطاع الخاص»



و3 عمال مادة 20 «عمالة منزلية»، مناشدا أصحاب الأعمال الالتزام باللوائح والعمل على تجنب العقوبات القانونية.



وعن العقوبات المقررة على العمالة، أكد تطبيق القانون بتسجيل مخالفة على صاحب العمل المسجل على ملفه العمالة المضبوطة الى جانب إغلاق الملف ومخالفة العامل والعقوبة قد تصل إلى إبعاده.