جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أن محافظة الأحمدي كانت وستظل في الصدارة، من حيث رصد الأولويات الوطنية والتفاعل معها عبر البرامج والأنشطة النوعية الهادفة، التي توجتها بحملة «واعي» تحت شعار «خلك واعي لا تكون التالي»، وترجمت من خلالها توجيهات مجلس الوزراء بشأن تعزيز جهود التصدي لآفة المخدرات.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، أمس في ديوان عام محافظة الأحمدي، مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة والمدير التنفيذي للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» د.أحمد الشطي ومدير المشاريع فيصل المتروك، حيث تم التداول بشأن مجمل أولويات وخطط عمل المشروع، وآفاق التعاون المشترك مع المحافظة في إطار مبادرتها التوعوية لطالبات وطلبة المدارس «واعي»، وتعزيز الجهود الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي وخاصة لدى شريحة الشباب والناشئة في مواجهة الآفة الخطيرة، معربا عن تقديره للشطي على عطائه غير المحدود خلال توليه مهام إدارة منطقة الأحمدي الصحية، متمنيا التوفيق له في مختلف المواقع.



من جانبه، أعرب د.أحمد الشطي عن سعادته بجهود محافظة الاحمدي في التركيز على توعية الشباب من الوقوع في مصيدة المخدرات، مشيرا الى ان «غراس» تدخل اليوم عقدها الثالث وفي رصيدها الكثير من الانجازات التوعوية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث تدمج الخبرة العالمية بنكهة محلية للوصول الى بناء سور قيمي للوقاية من المخدرات.



وأضاف الشطي: لا شك أن الاستماع الى توجيهات ونصائح محافظ الاحمدي له أبلغ الأثر في النفوس، كما ان حرصه على النزول الى الميدان سواء في المدارس أو المراكز التجارية أو غيرهما يعكس مدى الحرص على مواجهة التحديات، مؤكدا وضع جميع الخبرات المتراكمة بين يدي المحافظة، خاصة أن الأحمدي فازت بالعديد من الجوائز ضمن المسؤولية المجتمعية، مشيرا الى أن التكامل بين القطاعات المختلفة في المجتمع يصب في صالح جودة الحياة التي نحرص عليها جميعا.



وشدد على ان الاهتمام بتوعية المجتمع يمثل حائط صد لوقوع الأصحاء في مصيدة إدمان المخدرات واحتواء المتعاطين قبل الوصول الى مرحلة الإدمان وأيضا لمساعدة المدمنين على التعافي، لافتا الى أن المخدرات تهدد الأمن الوطني والمجتمعي، ما يستلزم تضافر جميع الجهود لمواجهتها، وان هذا الأمر على رأس أولويات الدولة، حيث يحظى باهتمام بالغ من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.



وبين أن مبادرة محافظة الاحمدي «واعي» للمساهمة في توعية الشباب لمواجهة المخدرات، التي نظمتها بالتعاون مع اكثر من جهة محلية، شجعتنا على عقد هذا اللقاء مع المحافظ الشيخ فواز الخالد، حيث تضع «غراس» خبراتها للتعاون مع محافظة الاحمدي في هذا الجانب الوطني.